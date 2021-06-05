Написать эссе.

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Завершен3 заявки759 просмотров

Доброго времени суток.

Необходимо написать эссе.

Тема: "Перспективи розвитку зовнішніх ринків продукції сільськогосподарського комплексу України";

Язык: Украинский;

Объем: 3-5 печатных страниц;

Уникальность: 60%+;

Срок: как можно скорее.

4 года назад
Heoshii
31 год
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

andrii24
Андрей 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$10
1 день
Escrow
Всё было выполнено в срок и с соблюдением всех заявленных требований. Спасибо.
Работать с Георгием приятно и легко. Подробные пожелания и быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству!

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Настя
 
20 лет
4 года в сервисе
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4 года назад
Юрий
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
andrii24
Андрей 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад