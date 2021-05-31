AnyLogic, GPSS Курсовая

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок359 просмотров

Сделать курсовую в AnyLogic и GPSS.

Курсовой проект содержит описание модели, построение в Anylogic и GPSS, а также с последующим анализом модели в STATISTICA. Пример курсовой приведен

4 года назад
Kameramann5
Даниил 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров