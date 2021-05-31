Тема- "Конспект и технологическая карта по теме "Причастие"

Срок исполнения- 1 неделя. Должный процент уникальности может не превышать 60 процентов (я не знаю, откуда берутся 90+, при условии, что даже к докторской работе требования более щадящие, но не суть). Также к работе имеется уже написанный план, заверенный у научрука, а это значит, что вам останется только следовать по нему. Почему цена настолько низкая? Во-первых, достаточно низкие изначальные требования и большой срок (не пара часов, как у некоторых, а целая неделя). Во-вторых, мне от вас нужен только условный каркас работы (собственно научные материалы, ссылки на них и так далее). Всё остальное, то бишь рассуждение и заключение остаётся за мной. Также очень важно- объём работы- 20-25 страниц. А так как где-то 5-6 страниц будут занимать план, введение и заключение, то и того меньше. Далее- если вдруг так произойдёт, что научруку что-то не понравится- к вам это никакого отношения уже иметь не будет, и все доработки будут сделаны мной (но в разумных пределах, конечно. Полную ахинею я не приму как сделанную работу, прошу отнестись с пониманием). Также, в случае отклика и начала работы, мы можем перейти либо в ВК, либо в телеграм (но только с вашего согласия). Ещё- убедительная просьба в случае вашего согласия перейти на указанные платформы пересылать мне каждую главу, сделанную вами, в формате ворд, для беглой её проверки. Не понравится- ничего страшного, в случае мелких неточностей я сам всё исправлю. Вам не сложно, мне- понимание того, что работа идёт хорошо и никаких проблем нет. В общем, за сим всё, если будет интересно данное предложение- с радостью с вами поработаю. Хочу сказать, что я не буду находиться в роли пассивного наблюдателя, как многие студенты, обращающиеся за подобной услугой. Если бы не ряд психологических проблем, испытанных мной за этот крайне непростой период локдауна, я изначально бы сюда не пришёл. Ниже прикрепляю файл с планом, по которому должна идти работа (введение тоже будет за вами, но с большой вероятностью оно будет глубоко отредактировано). Все требования непосредственно к оформлению скину уже после вашего отклика.