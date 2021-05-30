Выполнить задания по предмету Плакат

Здравствуйте. кто сможет в пределах адекватных цен/качество написать дипломную работу ? Тему я бы хотел номер 2 из списка, или если это принципиален, можем другую выбрать. ...
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Выполнить 6 заданий по предмету "ПЛАКАТ"
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