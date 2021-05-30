Выполнить задания по предмету Плакат

Здравствуйте. Необходимо провести коррекцию замечаний преподавателя в выпускной квалификационной работе по дошкольной педагогике. Замечания:1.инициалы авторов везде вперед2.В степень изученности проблемы надо добавить моменты: вот как у вас идет в теме каждое слово — вы должны ...