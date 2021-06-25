Дипломная работа

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Наименование ВКР: Автоматизация технологического процесса и создание информационной системы для предприятия

Задание:

Написание диплома и программы с БД для мясокомбината

С полным соответствием методическим рекомендациям (соответствующие прилагаются). Оригинальность работы >71%. Представлен примерный (неполный) отчет по готовой работе (в другом файле). Должна быть составлена презентация для защиты диплома, а также речь к нему. Работа должна быть

выполнена по прикрепленному шаблону (Шаблон ВКР ПМИ 2020 (1).docx). В файле "план" представлена возможная реализация частей диплома. В файл "ТЗ мясо" представлена на чем написано приложение с бд и его возможный функционал. В файле "ТЗ мясо" указаны сроки сдачи программы 01.06.2021. Готовая полностью дипломная работа должна быть представлена 15.06.2021

4 года назад
Waspels
Слава 
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4 года назад

Выбранный исполнитель

softi-biz
Сергей 
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Escrow
Норм
Хороший заказ, хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

softi-biz
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