Здравствуйте. кто сможет в пределах адекватных цен/качество написать дипломную работу ? Тему я бы хотел номер 2 из списка, или если это принципиален, можем другую выбрать. ...
Дипломная работа
Наименование ВКР: Автоматизация технологического процесса и создание информационной системы для предприятия
Задание:
Написание диплома и программы с БД для мясокомбината
С полным соответствием методическим рекомендациям (соответствующие прилагаются). Оригинальность работы >71%. Представлен примерный (неполный) отчет по готовой работе (в другом файле). Должна быть составлена презентация для защиты диплома, а также речь к нему. Работа должна быть
выполнена по прикрепленному шаблону (Шаблон ВКР ПМИ 2020 (1).docx). В файле "план" представлена возможная реализация частей диплома. В файл "ТЗ мясо" представлена на чем написано приложение с бд и его возможный функционал. В файле "ТЗ мясо" указаны сроки сдачи программы 01.06.2021. Готовая полностью дипломная работа должна быть представлена 15.06.2021
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