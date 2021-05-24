Выполнить курсовую работу по деталям машин

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Выполнить курсовую работу с чертежами формата А1.

Рассчитать курсовой проект, оформить по примеру, всё расписывая, как в файле с моей работой.

2 вариант задания(выделено красным)

В файле ворд моё выполнение работы, которое одобрено преподавателем, требуется дальнейшее решение

Так же книги, по которым нужно выполнять курсовую работу: Дунаев, Леликов

4 года назад
guest_16218529215139
4 года в сервисе
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4 года назад

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