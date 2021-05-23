Задача: Требуется сделать рерайт текста ВКР.

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт7 заявок650 просмотров

Объем текста: 9000 символов.

Требуемая уникальность: 65-70% по Антиплагиат

Дополнительная информация:

Текст полностью оформлен, нужен только рерайт с целью повысить уникальность.

4 года назад
guest_16217552584915
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

MrsCheeks
45 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
$10
2 дня

Заявки фрилансеров

Софья
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Елизавета
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виктор
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
15 отзывов
4 года назад
Анастасия
 
31 год
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Александр
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
MrsCheeks
45 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
Арина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
96 отзывов(-1)
4 года назад