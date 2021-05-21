Проектирoвание гидроузла ГЭС

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необходимо написание дипломной работы

Предмет:Строительство гидротехнических сооружений (ГТС)выполнение согласно исходных данных и плана, по частям. План приложенВыполнение согласно плана (вложен в заказ, план утвержден)ВУЗ - МГСУ

4 года назад
akondr_
Андрей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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