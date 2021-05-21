Сделать проект по предпринимательству

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Закрыт1 заявка397 просмотров

Нужно придумать и написать проект по предпринимательству. Есть пример, все файлы прикреплены.

Крайний срок 23 мая до 16:00

4 года назад
jaemnova
Людмила 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад

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Денис
 
43 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-1)
4 года назад