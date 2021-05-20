Уникализировать текст (машинно)

Здравствуйте! Есть курсовая работа готовая, необходимо ее уникализировать машинно (за символическую плату), чтобы она прошла в Антиплагиат ВУЗ. Уникальность нужна 55-60%. Пробовала через бесплатные сервисы (автозамена букв кириллицы на латиницу), но все равно не проходит. Знаю, что есть сервисы, которые вставляют пробелы в слова, чтобы в word файле это было не видно, в этом случае уникализация проходит. Нужно именно таким способом. Работы на 10 минут, но нет времени такие сервисы искать. У кого есть опыт в машинной уникализации именно для Антиплагиат ВУЗ, пишите.