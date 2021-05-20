Автор студенческих работ на заказ

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Закрыт8 заявок545 просмотров

Компания Zaochnik приглашает преподавателей, студентов-отличников, а также магистрантов, аспирантов и выпускников вузов, имеющих опыт и готовых профессионально написать любую из работ : от контрольных до диссертаций.

Что мы предлагаем?

- Вы работаете через удобный Личный кабинет.

- У вас есть личный менеджер, который решает все вопросы с заказчиком.

- Вы обеспечены заказами круглый год.

- Вы получаете достойную заработную плату, размер которой контролируете сами. Выплаты 2 раза в месяц.

4 года назад
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Ольга 
34 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
42 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Денис
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов
4 года назад
Артур
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алена
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад