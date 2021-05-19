Авторы учебных студенческих работ

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт15 заявок566 просмотров

Приглашаем на работу авторов, экспертов, готовых профессионально заниматься выполнением учебных работ на заказ на постоянной основе или в своё свободное время.

Требуется решение задач по широкому спектру дисциплин: написание рефератов, сочинений, бизнес-планов, выполнение переводов, курсовых, контрольных, дипломных работ, диссертаций и многих других видов учебных работ.

Предлагается сдельная оплата, размер которой ограничен лишь рамками вашего доступного времени, желанием и возможностью работать.

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