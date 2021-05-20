Курсовая работа по строительству

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка364 просмотра

Требуется выполнить курсовую работу по "технологии строительного производства"

Пример и данные прикладываю

Но сроки к сожалению маленькие, тк мне поздно сообщили об этом.

Срок до 24 мая

прикладываю пример чертежа

получается нужна пояснительная записка и чертеж формата а1

4 года назад
vladimirrkuznex
Владимир 
42 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад