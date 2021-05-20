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Курсовая работа по строительству
Требуется выполнить курсовую работу по "технологии строительного производства"
Пример и данные прикладываю
Но сроки к сожалению маленькие, тк мне поздно сообщили об этом.
Срок до 24 мая
прикладываю пример чертежа
получается нужна пояснительная записка и чертеж формата а1
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