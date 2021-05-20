Необходимо создать Итоговый индивидуальный проект (ИИП) по готовой дипломной работе.Дипломная работа исследовательская. Её смысл в доказании, что волшебные сказки имеют реалистичную основу с научной точки зрения. Но вам ничего исследовать и доказывать не надо.Я вам предоставлю файлы дипломной работы. Дипломная работа достаточно объёмная. Ваша задача проанализировать эту работу и создать на этой основе 3 проектных материала:1) Презентация ИИП - Формат не принципиален, но предпочтительно что-то из стандартных. Количество слайдов около +-10; чтобы сопутствовались семиминутному тексту.2) Текст публичного выступления ИИП - доклад надо постораться уложить ровно в 7 минут.3) Папка ИИП - Основная работа всего проекта. Здесь должно быть много структурированного текста по исследованию, и также с картинками, что и в презентации. Общий объем описания проекта должен составлять не менее 10 и не более 25 печатных страниц.*К этому всему имеютя конкретные правила по оформлению.

*Если вы согласитесь на выполнение - дополню тз.