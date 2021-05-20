Дипломная - технолог питания

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Закрыт1 заявка792 просмотра

Дипломная работа Специальность Технолог продукции общественного питания

Тему указал в вордовском файле

Прикладываю методические указания подробные в виде скана

Всем спасибо за отклики, отвечу всем

Антиплагиат 50 процентов в обычном АП РУ

На днях желательно показать ход работы или часть текста, чтобы препод видел, что процесс написания идёт

4 года назад
vladimirrkuznex
Владимир 
42 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

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Виктория
 
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4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад