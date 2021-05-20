Курсовая работа по транспорту газа

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Закрыт2 заявки345 просмотров

Дисциплина Оборудование трубопроводного транспорта газа

тему указал в вордовском файлеЖелательно оборудование линейное

Объём 35 стр

Уникальность не менее 50%

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4 года назад
vladimirrkuznex
Владимир 
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