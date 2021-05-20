Курсовая работа по транспорту газа

Нужно написать практическую работу на тему: "Обоснование необходимости внедрения CRM-системы для автошколы" по дисциплине «Управление инвестициями в корпоративную архитектуру». Речь идет не о встраивание готовой CRM-системы, а самописной. То есть, к примеру, описание о внедрении ...