Курсовой проект (2 часть) по расчету ПС и опоры моста

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Расчет металлического неразрезного пролетного строения мостового сооружения (ортотропной плиты и балки), расчет промежуточной опоры в программе (например Midas, Sofistik).

ПЗ (в файлах примерное содержание)

Чертежи на А1 (3 листа).

1 лист-конструкция пролетного строения (фасад и план)

2 лист-поперечное сечение ПС + узлы

3 лист-конструкция промежуточной опоры + разрезы и т.д.

В файлах чертеж Автокад с мостом для которого делать расчет и ПЗ с исходными данными.

Желательно сделать до 30-31 мая.

AutoCAD
4 года назад
guest_16216099541042
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4 года назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
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4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад