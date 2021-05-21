Нужно доделать диплом

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки1288 просмотров

Нужно сделать то что выделено красным цветом

4 года назад
guest_16216952897697
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

schelkunov
Денис 
43 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-1)
4 года назад
$50
4 дня
Escrow
Отличный заказчик. Точное ТЗ. СПАСИБО!

Заявки фрилансеров

Ирина
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
schelkunov
Денис 
43 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-1)
4 года назад
Ирина
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
2 отзыва
4 года назад