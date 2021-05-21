Нужно сделать конспекты рабочего альбома по биологии, просто переписать с фотографий, примерно 40 страниц до 31 мая. Предлагайте свою цену.
Решить кейс по управлению персоналом (20 мин)
Прочитайте внимательно представленную в кейсе информацию и попытайтесь ответить на поставленные вопросы . Ответ на вопросы кейса не должен превышать 1-2 стр (а4)
Критериями оценки выполненного кейс-задания являются:
1. Научно-теоретический уровень выполнения кейс-задания и
выступления.
2. Полнота решения кейса.
3. Степень творчества и самостоятельности в подходе к анализу
кейса и его решению. Доказательность и убедительность.
4. Форма изложения материала (свободная; своими словами;
грамотность устной или письменной речи) и качество оформления работы.
5. Культура речи и изложения материала.
6. Полнота и всесторонность выводов.
7. Наличие собственных взглядов на проблему
Заявки фрилансеров
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