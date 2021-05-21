Решить кейс по управлению персоналом (20 мин)

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Прочитайте внимательно представленную в кейсе информацию и попытайтесь ответить на поставленные вопросы . Ответ на вопросы кейса не должен превышать 1-2 стр (а4)

Критериями оценки выполненного кейс-задания являются:

1. Научно-теоретический уровень выполнения кейс-задания и

выступления.

2. Полнота решения кейса.

3. Степень творчества и самостоятельности в подходе к анализу

кейса и его решению. Доказательность и убедительность.

4. Форма изложения материала (свободная; своими словами;

грамотность устной или письменной речи) и качество оформления работы.

5. Культура речи и изложения материала.

6. Полнота и всесторонность выводов.

7. Наличие собственных взглядов на проблему

4 года назад
yancoresun
Янис 
25 лет
4 года в сервисе
Был
год назад

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