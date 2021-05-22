Отже у курсовій роботі потрібно створити програмний продукт, - калькулятор, що буде обчислювати логічні вирази. Користувач за допомогою клавіатури буде вводити логічні вирази які складаються з літер та позначок. Після цього створений алгоритм буде перевіряти ...
Выполнить кейс задание по философии для магистратуры
Необходимо выполнить кейс-задание по философии для оценки практических навыков к теме: «Проблемы научного метода». Все пояснения и пример выполнения находятся в doc файле. Проверка на антиплагиат не требуется.
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