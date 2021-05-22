Выполнить кейс задание по философии для магистратуры

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Необходимо выполнить кейс-задание по философии для оценки практических навыков к теме: «Проблемы научного метода». Все пояснения и пример выполнения находятся в doc файле. Проверка на антиплагиат не требуется.

4 года назад
Amir_978
Амир 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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