Антиплагиат диплом

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт4 заявки981 просмотр

Есть готовый, оформленный диплом. Необходимо пройти антиплагиат на 65%(сейчас 52%). Нужно поменять уже существующий текст на аналогичный, проходящий антиплагиат. Документ был проверен платным антиплагиатом, вся информация по заимствованным блокам уже есть, я её предоставлю. 

4 года назад
pelin-dev
Никита 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

pawlovych
45 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$9
1 день
Escrow

Заявки фрилансеров

Дарья
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Наталья
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
33 отзыва
4 года назад
pawlovych
45 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Сергей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад