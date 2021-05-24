Алгоритм определения типа организационной структуры управления

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок670 просмотров

Смотрите файл

4 года назад
guest_16218438493677
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров