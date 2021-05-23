Закончить написание программы для курсового проекта. Python

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Закрыт6 заявок680 просмотров

Пишу программу для курсового проекта. Интерфейс разрабатываю на Qt designer.

Начало программы уже есть.

Программа несложная с точки зрения программирования, просто навыков на питоне у меня не хватает.

Кого - заинтересовало - пишите, всё обсудим.

Есть где-то 20 дней, этого более чем достаточно.

Python
4 года назад
guest_16217941182679
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