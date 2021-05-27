Дипломная работа

Наименование ВКР: Автоматизация технологического процесса и создание информационной системы для предприятия

Задание:

Написание диплома и программы с БД для мясокомбината

С полным соответствием методическим рекомендациям (соответствующие прилагаются). Оригинальность работы >71%. Представлен примерный (неполный) отчет по готовой работе (в другом файле). Должна быть составлена презентация для защиты диплома, а также речь к нему. Работа должна быть

выполнена по прикрепленному шаблону (Шаблон ВКР ПМИ 2020 (1).docx). В файле "план" представлена возможная реализация частей диплома. В файл "ТЗ мясо" представлена на чем написано приложение с бд и его возможный функционал.