Сделать задания по с++

$15
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Завершен1 заявка543 просмотра

на темы:

структуры данных стек и очередь (4 задания)

основы реализации списковых структур (2 задания)

усложненные списковые структуры (2 задания)

основные понятия о древовидных структурах (одно задание)

Раздел 2. Тема 1 простейшие методы сортировки (одно задание)

Раздел 2. Тема 2 улучшенные методы сортировки массивов (одно задание)

4 года назад
Kameramann5
Даниил 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Anatoly_Rybchych
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$38
11 дней
Escrow
Все сделал хорошо, пожелания учел
Акктивный, чёткое ТЗ, очень дружелюбный.

Заявки фрилансеров

Anatoly_Rybchych
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад