Исследование методов и программных средств локальных сетей

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Интересует магистерская работа, объем 60-70 страниц. Уникальность текста 80-90 процентов.

Интересует работа без написания программного продукта. Плана как такового работы нет. Примерный план прикреплен в файле.

4 года назад
guest_16150202683139
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад

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