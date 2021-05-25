Выполнить курсовую работу с чертежами формата А1. Рассчитать курсовой проект, оформить по примеру, всё расписывая, как в файле с моей работой. 2 вариант задания(выделено красным) В файле ворд моё выполнение работы, которое ...
Исследование методов и программных средств локальных сетей
Интересует магистерская работа, объем 60-70 страниц. Уникальность текста 80-90 процентов.
Интересует работа без написания программного продукта. Плана как такового работы нет. Примерный план прикреплен в файле.
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