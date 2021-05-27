Коррекция замечаний в ВКР по дошкольной педагогике

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Закрыт1 заявка366 просмотров

Здравствуйте. Необходимо провести коррекцию замечаний преподавателя в выпускной квалификационной работе по дошкольной педагогике. Замечания:1.инициалы авторов везде вперед2.В степень изученности проблемы надо добавить моменты: вот как у вас идет в теме каждое слово — вы должны раскрыть, а кто это изучал в литературе: Сущность логического мышления — такие авторы, особенности развития детей старшего дошкольного возраста такие -то и т.д. То, что там красным выделено- убрать.3.к фамилиям везде добавить инициалы (пропускаете в ряде случаев)4.в 1.1 надо немного , но сократить материал по возрастным особенностям. Например, вы много пишите об эмоциях. Но они ведь не так важны для вашей темы, у вас логическое мышление. Поэтому — сократите 1,5 стр. по эмоция, общению, игре.5.Я вам обозначила выводы — допишите их в каждом параграфе6.по1.2. Я бы сначала изложила материал по пользе ИКТ. Я вам его выделила по первым словам, начиная со стр.29 по 35. Вот вы сначала об этом сказали, потом переходите к обоснованию условий.Они у вас четко не выделены, но исходя из вашего текста, я их выделила — посмотрите внимательно в выводе.7.вывод по главе — это выводы из параграфов, которые вам надо дописать. Копируете потом и вставляете в вывод по главе.8.я вам еще немного поправила план, поэтому сверьте и поменяйте заголовки в тексте.9.теперь по 2.1 Я вам по-моему писала, что 2.1 ваш — это теория, это все надо перенести либо в 1.2  или в 2.2, так, нд вы описываете уже  нестандартные занятия с использованием ИКТ И вот эти примеры можно туда.10. у вас нет 2.2 как такового. Здесь вы должны представить программу деятельности педагога по развитию логического мышления детей, включая все мероприятия с использованием компьютера; интернета;телевизора; DVD; интерактивной доски и т.д.Я вам отправляю пример программы, посмотрите логику написания! Аналогично вы должны сделать свое. И еще у вас в 2.2 должны быть результаты вторичной диагностики на уровень развития логического мышления. 11.Также отправляю пример написания заключения. Также смотрим логику.Литература оформлена неверно. также образец — надо сделать!Стоимость работы - 5000.Оплата переводом на банковскую карту.

4 года назад
abzalowamadina
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Ирина
 
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