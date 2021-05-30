Написать дипломную работу

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки389 просмотров

Нужно написать диплом с нуля .. Тема «разработка дизайн-концепции базовых элементов фирменного стиля предприятия».

теоретическая часть 50-55 листов

во введение одна цель и к ней задача

список литературы 60 источников

ссылки 60

литература не старше 3 лет

Работа нужна к 7 числу, для предзащиты, защита диплома будет 18 июня.

4 года назад
moroz011
Илья 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Ома
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Влад
 
43 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-2)
4 года назад
Денис
 
43 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-1)
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Реферат

    Тема:  История переводческой деятельности в Европе Написать реферат по следующим материалам: (и что-то интересное найдете в интернете) 1. https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:spbu+INTRPER+spring_2021/course/ (Модуль 1. Краткая история перевода - от Перевод в Древнем Египте до Перевод в Европе в XVII-XIX вв.)2. По ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Коррекция замечаний в ВКР по дошкольной педагогике

    Здравствуйте. Необходимо провести коррекцию замечаний преподавателя в выпускной квалификационной работе по дошкольной педагогике. Замечания:1.инициалы авторов везде вперед2.В степень изученности проблемы надо добавить моменты: вот как у вас идет в теме каждое слово — вы должны ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Курсовая робота

    $30

    Потрібно терміново написати курсову роботу мовою C#, в курсовій роботі є робота з бд, серіалізація, десеріалізація xml, термінал GUI. Детально завдання вже будемо обговорювати особисто(n=12).

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Курсова "Ідентифікація та математичне моделювання об’єктів автоматиза"

    Тема "Створення та дослідження математичної моделі типового об’єкта нафтової та газової промисловості" на 20 сторінок Приклад виконання прикріпив

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Дипломная работа

    $332

    Наименование ВКР: Автоматизация технологического процесса и создание информационной системы для предприятия Задание: Написание диплома и программы с БД для мясокомбината С полным соответствием методическим рекомендациям (соответствующие прилагаются). Оригинальность работы &gt;71%. Представлен примерный ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дипломная работа

    Наименование ВКР: Автоматизация технологического процесса и создание информационной системы для предприятия Задание: Написание диплома и программы с БД для мясокомбината С полным соответствием методическим рекомендациям (соответствующие прилагаются). Оригинальность работы ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    4 года назад