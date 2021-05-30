Курсовая работа по экономике (таможка)

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Закрыт2 заявки322 просмотра

Предмет. Таможенные платежи

Тема указана в вордовском файле, так же прикладываю методические рекомендации

Прошу указать свои минимальные сроки

Объём 27 листов

Уникальность 85% , антиплагиат.ру

Всем спасибо за отклики, отвечу всем

4 года назад
vladimirrkuznex
Владимир 
42 года
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3 года назад

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