Оформить отчёт по учебной практике

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Закрыт2 заявки357 просмотров

Необходимо оформить отчёт как показано на фотографиях. В первой таблице 45 Растений, во второй 15. И необходимо написать заключение на 2-3 страницы по любой из тем на последней картинке.

Удаленно (через интернет)

4 года назад
moroz011
Илья 
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4 года назад

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Мария
 
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Денис
 
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