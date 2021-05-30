Написать курсовую

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Курсовая работа по предмету «Планирование СКД» Тема «Задачи планирования (на примере учреждения культуры)»

Кол-во страниц 25-30

Насчёт оформления вышлю методичку.Чтобы в конце было хотя бы одно приложение.Список литературы должен включать в себя книги ближайших годов и рекомендовано использовать авторов таких как Жарков;Киселева,Красильников;Новикова;Туев. Антиплагиат 60-70%

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