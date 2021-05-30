Формы работы по физ. воспитанию в кадетских классах

Здравствуйте. Необходимо написать исследовательскую работу на тему "Формы работы по физическому воспитанию на примере кадетского класса общеобразовательной школы". Две главы: урочные формы и внеурочные формы. в 1 главе (урочные формы) выбрать один класс и его программу, сделать анализ. по 2 главе (внеурочные формы) сделать календарь спортивно - массовых мероприятий и по нему разработать спортивные праздники и мероприятия. Общий объем работы должен быть не менее 20 страниц. Стоимость работы - 5000 рублей. Оплата на карту либо электронный кошелек на ваш выбор. Жду предложений.