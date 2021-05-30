Написать реферат о истории перевода в России до 19 века Требования к написанию реферата: Антиплагиат 70%. Объем реферата составляет 10-12 страниц текста. Переносы слов в тексте не допускаются. Текстовая часть ...
Формы работы по физ. воспитанию в кадетских классах
Здравствуйте. Необходимо написать исследовательскую работу на тему "Формы работы по физическому воспитанию на примере кадетского класса общеобразовательной школы". Две главы: урочные формы и внеурочные формы. в 1 главе (урочные формы) выбрать один класс и его программу, сделать анализ. по 2 главе (внеурочные формы) сделать календарь спортивно - массовых мероприятий и по нему разработать спортивные праздники и мероприятия. Общий объем работы должен быть не менее 20 страниц. Стоимость работы - 5000 рублей. Оплата на карту либо электронный кошелек на ваш выбор. Жду предложений.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен4 года назад
Черновой вариант работы уже есть. В теоретической части (1 глава) нужно логически и научно переделать текс, может убрать то, что не относится к данной теме. Добавить ссылки на формулы и в тексте по возможности. В ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо оформить отчёт как показано на фотографиях. В первой таблице 45 Растений, во второй 15. И необходимо написать заключение на 2-3 страницы по любой из тем на последней картинке. Удаленно (через интернет)Закрыт4 года назад
Курсовая работа по предмету «Планирование СКД» Тема «Задачи планирования (на примере учреждения культуры)» Кол-во страниц 25-30 Насчёт оформления вышлю методичку.Чтобы в конце было хотя бы одно приложение.Список литературы должен включать в себя книги ...Закрыт4 года назад
Выполнить 6 заданий по предмету "ПЛАКАТ" ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно написать диплом с нуля .. Тема «разработка дизайн-концепции базовых элементов фирменного стиля предприятия». теоретическая часть 50-55 листов во введение одна цель и к ней задача список литературы 60 источников ссылки ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт4 года назад
Тема: История переводческой деятельности в Европе Написать реферат по следующим материалам: (и что-то интересное найдете в интернете) 1. https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:spbu+INTRPER+spring_2021/course/ (Модуль 1. Краткая история перевода - от Перевод в Древнем Египте до Перевод в Европе в XVII-XIX вв.)2. По ...Закрыт4 года назад
Здравствуйте. Необходимо провести коррекцию замечаний преподавателя в выпускной квалификационной работе по дошкольной педагогике. Замечания:1.инициалы авторов везде вперед2.В степень изученности проблемы надо добавить моменты: вот как у вас идет в теме каждое слово — вы должны ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $30
Потрібно терміново написати курсову роботу мовою C#, в курсовій роботі є робота з бд, серіалізація, десеріалізація xml, термінал GUI. Детально завдання вже будемо обговорювати особисто(n=12).Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен4 года назад