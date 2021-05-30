Отчёт по практике

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Закрыт1 заявка357 просмотров

Требуется написать отчёт по практике, все необходимые документы прикладываю, Прошу оценить стоимость и сроки выполнения.

Ознакомительная практика. Всем спасибо за отклики, отвечу всем.

4 года назад
vladimirrkuznex
Владимир 
42 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Астемир
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад