2 практические работы по предмету Информационные технологии в менеджменте
Сделать конструкторскую часть
1)диплом 1 передка - моя работа в которой нужно сделать конструкторскую часть
2)Пояснительная записка Бронзов.docx - ПРИМЕР (пункт 3, лист 59
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