Сделать конструкторскую часть

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Закрыт3 заявки696 просмотров

1)диплом 1 передка - моя работа в которой нужно сделать конструкторскую часть

2)Пояснительная записка Бронзов.docx - ПРИМЕР (пункт 3, лист 59

4 года назад
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