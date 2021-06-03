Практическое задание 2 курс

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Завершен1 заявка408 просмотров

2 практические работы по предмету Информационные технологии в менеджменте

4 года назад
getrichordietry
Валерий 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

andrii24
Андрей 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$20
3 дня
Escrow
Работа была выполнена максимально быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству
Только положительные эмоции от сотрудничества. Рекомендую

Заявки фрилансеров

andrii24
Андрей 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад