Нужно сделать экономическую часть.

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Закрыт1 заявка485 просмотров

1)Эконом. часть - Павлов Е. - (5) - ПРИМЕР. (5 пункт экономический раздел, лист 53)

2)Диплом 1 передка - моя работа в которой нужно сделать экономическую часть

4 года назад
guest_16216952897697
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Юрий
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад