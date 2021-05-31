Дипломная записка «росписи по металлу в стиле московское письмо»

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Есть готовая работа уже, необходимо переделать :   ВведениеГлава 1 исторический обзор и художественное обоснование дипломной работы1.1 История развития художественных лаков 1.2 Жостово 1.3 Нижний Тагил 1.4 История развития Московского письма Заключение.Список литературы. Приложила в файлах содержание, и в чем проблема.  Сроки до 08.06.21 

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studentmgsu
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