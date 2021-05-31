Нужно сделать экономическую часть.

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Закрыт1 заявка430 просмотров

Нужно сделать экономические расчеты.

методичка и пример есть

4 года назад
guest_16216952897697
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

shchunov
Денис 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$50
3 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

shchunov
Денис 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад