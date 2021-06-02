Написать курсовую работу.

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Закрыт3 заявки446 просмотров

Написать курсовую работу по предмету "теория перевода". тема: ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДA МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА (нa мaтериaле кинофильмов). оформление прикрепила файлом. по-хорошему нужно до завтра, но если не получится, то ничего страшного.

4 года назад
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