Написать курсовую работу

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Закрыт2 заявки406 просмотров

написать курсовую работу по предмету "теория перевода". тема: ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДA МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА (нa мaтериaле кинофильмов). оформление прикрепила файлом. по-хорошему нужно до завтра, но если не получится, то ничего страшного.

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