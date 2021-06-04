Краткая практическая часть для диплома

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Закрыт1 заявка358 просмотров

Нужно создать любую простую практическую часть для диплома бакалавра по теме Методы идентификации SQL инъекций.

SQL
4 года назад
guest_16227512661975
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Юрий
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад