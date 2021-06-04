Курсовая робота по основам программирования

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Робота с сервером, базами даних, многопоточністю, xml

Виконати курсову роботу на мові програмування c# з використанням DB Browser (SQLite) та Putty

Модульне програмування, подійно-орієноване програмування з використанням TerminalGui

Завдання у файлі

SQLite
4 года назад
guest_16228238991864
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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