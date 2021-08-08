Индивидуальный проект(Курсовая)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен3 заявки646 просмотров

Всё строго по инструкции в текстовом документе.

4 года назад
guest_16121827457712
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

MariaV
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$20
5 дней
Escrow
Самый лучший работник в своей сфере,рекомендую !
Всё отлично, спасибо :)

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
MariaV
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Наталья
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад