Составить конспект к лекции по физики и математике

Написать конспект двухчасовой лекции по физике и математике

Задача: вычленить самое важное

Прежде, чем откликаться, обязательно посмотрите лекцию

Для понимания сути включите субтитры:

https://www.youtube.com/watch?v=Xqdyh6k3gzE

Для удобства будет предоставлена текстовая расшифровка

Чтобы откликнуться, ответьте на следующие вопросы:

1. К каким лекциям составляли ранее конспекты? Если есть примеры, предоставьте

2. В каком вузе учились и на кого?

3. What's your level of English proficiency?

4. Расскажите пошагово, как представляете выполнение работы

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Если все будет ок, предоставлю еще 6 лекций и 6000 рублей