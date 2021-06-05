Доброго времени суток. Необходимо написать эссе. Тема: "Перспективи розвитку зовнішніх ринків продукції сільськогосподарського комплексу України"; Язык: Украинский; Объем: 3-5 печатных страниц; Уникальность: 60%+; Срок: как можно ...
Составить конспект к лекции по физики и математике
Написать конспект двухчасовой лекции по физике и математике
Задача: вычленить самое важное
Прежде, чем откликаться, обязательно посмотрите лекцию
Для понимания сути включите субтитры:
https://www.youtube.com/watch?v=Xqdyh6k3gzE
Для удобства будет предоставлена текстовая расшифровка
Чтобы откликнуться, ответьте на следующие вопросы:
1. К каким лекциям составляли ранее конспекты? Если есть примеры, предоставьте
2. В каком вузе учились и на кого?
3. What's your level of English proficiency?
4. Расскажите пошагово, как представляете выполнение работы
Бюджет: 850 р + 150 р бонус за выполнение к сроку
Если все будет ок, предоставлю еще 6 лекций и 6000 рублей
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