Отчет

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Завершен1 заявка155 просмотров

Стандартный отчет по производственной практике. В первом файле устав, а в остальных бухгалтерские сведения. Если какой то информации не хватает, ее можно спокойно взять из открытых источников в интернете) 

И в основном можно особо не заморачиваться, просто собрать и рассортировать данные с содержанием и общей концепцией)

Руководитель написала план от руки, но я сам не могу разобрать, что там написано хд

4 года назад
getrichordietry
Валерий 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

andrii24
Андрей 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$50
14 дней
Escrow
Работаем не первый раз и всегда только положительные эмоции от сотрудничества! Спасибо
Отличный заказчик, как и в прошлый раз все отлично. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

andrii24
Андрей 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад