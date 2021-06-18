Доброго времени суток. Необходимо написать эссе. Тема: "Перспективи розвитку зовнішніх ринків продукції сільськогосподарського комплексу України"; Язык: Украинский; Объем: 3-5 печатных страниц; Уникальность: 60%+; Срок: как можно ...
Отчет
Стандартный отчет по производственной практике. В первом файле устав, а в остальных бухгалтерские сведения. Если какой то информации не хватает, ее можно спокойно взять из открытых источников в интернете)
И в основном можно особо не заморачиваться, просто собрать и рассортировать данные с содержанием и общей концепцией)
Руководитель написала план от руки, но я сам не могу разобрать, что там написано хд
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