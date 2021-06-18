Стандартный отчет по производственной практике. В первом файле устав, а в остальных бухгалтерские сведения. Если какой то информации не хватает, ее можно спокойно взять из открытых источников в интернете)

И в основном можно особо не заморачиваться, просто собрать и рассортировать данные с содержанием и общей концепцией)

Руководитель написала план от руки, но я сам не могу разобрать, что там написано хд