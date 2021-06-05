Радиотехника дипломная работа

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Необходимо написать дипломную работу для колледжа на тему Радиотехнические средства связи для эффективного использования человеческих ресурсов в организации. Организацию напишу исполнителю.  Во вложении методичка и требования к структуре работы. 

4 года назад
gadla
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13 лет в сервисе
Была
3 года назад

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