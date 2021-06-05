Access база данных магазина Сад и огород

$12
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Закрыт2 заявки627 просмотров

Подробная база данных магазина* для дипломного проекта, с запросами, формами и отчетами. Данные заполнить по минимуму, чтоб было видно что сама база рабочая

4 года назад
guest_16230100135663
4 года в сервисе
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4 года назад

Заявки фрилансеров

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Марина
 
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4 года в сервисе
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