База данных на SQL (семестровое задание)

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Завершен1 заявка546 просмотров

Нужно сделать базу данных на SQL (семестровое задание). Все подробности в обсуждении, так как сервис не правильно воспринимает описание задания.

SQL
4 года назад
guest_16230772136204
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

proghelp
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
12 отзывов(-3)
4 года назад
$35
1 день
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Ответственно подходит к работе, старается соблюдать сроки, хорошая связь, отвечает на любые вопросы.
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Заявки фрилансеров

proghelp
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
12 отзывов(-3)
4 года назад