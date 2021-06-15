Добрый всем день. Нужен реферат на тему: "Технические характеристики инвентаря для игры в бадминтон". Имеется ввиду профессиональный бадминтон. Срок выполненя - 3 дня. Уникальность 80%. Шрифт 12. Междустрочный - полуторный. 20+ страниц. Список литературы. Оглавление
База данных на SQL (семестровое задание)
Нужно сделать базу данных на SQL (семестровое задание). Все подробности в обсуждении, так как сервис не правильно воспринимает описание задания.
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