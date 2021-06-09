Нужно написать учебную практику

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Закрыт8 заявок411 просмотров

Нужно написать учебную практику. Все что нужно сделать написано в прикрепленном документе. Все остальные документы и примеры заполнения пришлю как начнете выполнять заказ.

4 года назад
valera_bibikov
Валерий 
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