Курсовой проект "Системный анализ"

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Закрыт2 заявки528 просмотров

Требуется выполнить курсовой проект по предмету "Системный анализ" теоретическая часть и программа в access. Вариант задания 3. Более полная информация представлена в методических указаниях, файл прикреплён. Сумма и сроки обговариваются.

4 года назад
sander001
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